*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN PANEL SETS PROBE ON THE HIGH PRICES OF FISH IN BOHOL AT 9 O’CLOCK THIS MORNING

*DOE PROMOTES E-VEHICLES FOR CLEAN AIR CAMPAIGN BUT THERE IS NO INTENTION TO FIGHT THE PETROLEUM INDUSTRY, ACCORDING TO A SENIOR SCIENCE RESEARCH SPECIALIST OF DOE

*TAGBILARAN CITY COUNCIL STUDIES THE PROPOSED SEWAGE AND SEPTAGE MANAGEMENT ORDINANCE

…………

*GIPAMAHAYAG NI MARDONIO ROXAS, ANG DILG OFFICER SA TAGBILARAN, NGA WA PA SILA NAKADAWAT OG DOKUMENTO KALABOT SA TAHU NGA GIBASURA SA OMBUDSMAN ANG KASO BATOK KANG KANHI MAYOR DAN NERI LIM UG UBAN PANG MGA OPISYAL KALABOT SA PASANGIL NGA WA SILA MAKAHATAG OG TINONG SUMADA SA MGA PUNDO SA GOBYERNO

*GIKABALAK-AN NA USAB ANG MGA PAGBAHA SA PIPILA KA DAPIT DINHI SA BOHOL GUMIKAN SA LAING TROPICAL DEPRESSION NGA NAGSINGABOT SA PILIPINAS

*DALHON KARONG SEMANAHA DINHI SA BOHOL ANG PATAY’NG LAWAS NI BISHOP DIDI DE DIOS PUEBLOS, MATOD NI FR. CARLITO CLASE SA DIYOSES SA BUTUAN

*PIPILA KA MGA PARI SA BOHOL MOHATUD SA PAGLUBONG NI CARDINAL VIDAL UGMANG ADLAWA, HUWEBES, MATOD NI REV. FR. AGERIO PAÑA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics