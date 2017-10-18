TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY OCTOBER 18, 2017
Oct 18th, 2017 by headlines
*BOHOL SCHOOLS TO HOLD MAKE-UP CLASSES IN LIEU OF THE HOLIDAYS DUE TO THE TRANSPORT STRIKE IN MANILA
*GOVERNOR EDGAR CHATTO SAYS BOHOL HAS ALREADY RISEN FROM RUBBLES, FOUR YEARS AFTER THE GREAT BOHOL EARTHQUAKE
*BOHOL HAS THE ADVANTAGE OF GETTING THE ‘UNESCO GEOPARK’ TITLE, ACCORDING TO PROFESSOR MARIO DELOS REYES, DEAN OF THE UP SCHOOL OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
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*MIANI OG NAGKADAIYANG REAKSYON GIKAN SA KATAWHAN ANG PAGKANSELA SA TRABAHO SA GOBYERNO UG KLASE SA MGA PANGPUBLIKONG TUNGHAAN TUNGOD SA DUHA KA ADLAW NGA TRANSPORT STRIKE DIDTO SA MANILA
*ANDAM NA ANG TANAN ALANG SA LAING TIGOM SA ASEAN DINHI SA BOHOL SUNOD SEMANA
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