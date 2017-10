*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN COMMITTEE ON AGRICULTURE CONCLUDES THAT FIXING THE PRICES OF FISH PASS THROUGH AT LEAST THREE TO FOUR LAYERS OF MARKUP BEFORE REACHING THE MARKET WHICH IS THE REASON WHY THE PRICES OF FISH IN BOHOL ARE HIGHER THAN IN OTHER PROVINCES

*DUGO-DUGO GANG MUST BE TARGETING SEAFARERS’ WIVES IN THEIR LATEST SWINDLING MODUS WHERE THE VICTIMS ARE MADE TO BELIEVE THAT THEIR HUSBANDS WHO ARE AWAY FROM HOME NEED ASSISTANCE AND THAT A LARGE AMOUNT OF MONEY IS NEEDED TO ASSIST THEM

*NA-UGDAW SA SUNOG ANG USA KA TINDAHAN NGA DUNAY BALIGYANG BINOTILYA NGA GASOLINA DIDTO SA LUNGSOD SA SAN ISIDRO, NGA NAHITABO KARONG BAG-O

*IPATAWAG SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SI CDA ADMINISTRATOR BENJIE OLIVA MAHITUNGOD SA IYANG PAMAHAYAG NGA DUNAY CARTEL NGA NAGPALUYO SA KAMAHAL SA PRESYO SA MGA ISDA DINI SA BOHOL

*NANAWAGAN ANG MAYOR SA TUBIGON NGADTO SA PPA UG COAST GUARD NGA IAPIL ANG MGA TRIPOLANTE NGA MOAGI SA X-RAY MACHINE KUNG MOSAKA NA SA BARKO ARON MASEGURONG WALA SILAY MAPALUSOT NGA KONTRABANDO SAKAY SA BARKO

