TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY NOVEMBER 8, 2017
Nov 8th, 2017 by headlines
*TEST FLIGHT LANDING SUCCESSFUL AT THE NEW BOHOL AIRPORT IN PANGLAO
*BOHOLANOS ALERTED AGAINST TEXT SCAMS ANEW USING THE NAMES OF SENIOR MEMBERS OF THE CLERGY SUCH AS BISHOPS
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*GIPASALIG NI TRANSPORTATION SECRETARY ARTHUR TUGADE NGA MAGAMIT NA ANG NEW BOHOL AIRPORT SA MGA COMMERCIAL FLIGHTS INIG AGOSTO SUNOD TUIG
*NAGTUO ANG KAPULISAN SA UBAY NGA CRIME OF PASSION ANG MOTIBO SA PAGPUSIL-PATAY KARONG BAG-O SA USA KA NEGOSYANTE OG ISDA NGA ANAK OG KONSEHAL
*KADAGHANAN SA MGA BOL-ANON BUOT NGA IBALIK ANG OPLAN TOKHANG SA PNP HUMAN SA NAMATIKDAN NGA PAGSIAW NA SAB SA ILLEGAL NGA DROGA SA NAGKADAIYANG DAPIT SA LALAWIGAN
*PATAY ANG USA KA MANAYGUNAY NGA GIDUNGGAB OG HUBOG DIDTO SA LUNGSOD SA PANGLAO KARONG BAG-O
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