TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY NOVEMBER 29, 2017
Nov 29th, 2017 by headlines
*NGCP SCHEDULES 15-HOUR BLACKOUT THIS SATURDAY
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*DUHA KA TAWO ANG PATAY; SAMTANG LAING PITO, LAKIP ANG USA KA TUIG NGA BATA, SAMDAN SA DIHANG NAKA-SUNGGAG SA OVERLOADED NGA TRICYCLE ANG USA KA PORLON DIDTO SA BUENAVISTA
*NANGANTI ANG KAPITAN SA BARANGAY MINOL SA LUNGSOD SA MABINI NGA IPASAKA NGADTO SA OMBUDSMAN ANG GIDUDAHANG ANOMALYA SA PAGPATUBIL SA MGA SAKYANAN SA MGA KONSEHAL SA LUNGSOD SA MABINI
*DUHA KA TINUN-AN SA BOHOL ISLAND STATE UNIVERSITY NAAPIL SA TOP 10 SA LICENSURE EXAMINATION FOR TEACHERS
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