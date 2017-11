*COURT SETS ON DECEMBER 15, THE PRE-TRIAL OF THE DRUG CASE AGAINST THE ALLEGED MASTERMIND IN THE MURDER OF ATTY. MIA

*JAIL WARDEN FELIPE MONTEJO INTENDS TO TRACE WHO AMONG THE 38 INMATES IN PRISON CELL NO. 17 SNEAKED THE PACKS OF SHABU THAT WERE RECOVERED DURING THE GREYHOUND INSPECTION AT THE BOHOL DISTRICT JAIL LAST MONDAY

*TWO COMMITTEES OF THE SANGGUNIANG PANLALAWIGAN CONDUCTED YESTERDAY A FULL DRESS INVESTIGATION ON THE BIGTIME SWINDLING GROUP FROM MINDANAO WHO VICTIMIZED 26 BOHOLANOS OF P2.6 MILLION AND FOUR VEHICLES

*FORMER JAPANESE BOXING CHAMP SHOTA HAYASHI TO TEST ENDURANCE OF UNDEFEATED FILIPINO WBO INTERNATIONAL FEATHERWEIGHT DEFENDING CHAMPION, MARK MAGSAYO AT ALA’S PINOY PRIDE 43 BOUT THIS SATURDAY

………………

*NABALAKA ANG NAGKADAIYANG HUGPONG SA MGA TOURIST TRANSPORT DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL, ILABI NA SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN UG LUNGSOD SA PANGLAO, KABAHIN SA GIPLANONG PAGSULOD SA USA KA HIGANTENG KOMPANYA SA TOURIST TRANSPORT SERVICE

*GITATAW SA KAPULISAN SA LUNGSOD SA TALIBON NGA WAY KAMATUORAN ANG TAHO KALABOT SA MGA GRUPO NGA MANAKA OG BALAY UG MANGAWAT DIIN MOGAMIT UG SPRAY ANG MGA KAWATAN ARON MAHINANOK UG DI MAKABANTAY ANG BIKTIMAHON

*GIPANGANDAMAN SA KAPULISAN SA BOHOL ANG PAGPADUNGOG-DUNGOG NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE NGA IBALIK SA KAPULISAN ANG PAGPANGUNA SA PAGSANTA SA ILEGAL NGA DROGA

