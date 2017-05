*GOVERNOR EDGAR CHATTO REITERATES THE CALL FOR VIGILANCE AS TERROR THREAT TOPS THE CONCERNS OF THE PROVINCIAL PEACE AND ORDER COUNCIL, PROMPTING BOHOL TO BRACE FOR SPILLOVER OF THE MINDANAO CRISIS TO VISAYAS

*IT’S NOW OFFICIAL, PAL LAUNCHES DAILY DIRECT FLIGHT TO KOREA ON JUNE 22

*GIPANGAYOAN NI BISE GOBERNADOR DIONISIO BALITE ANG KAPOLISAN OG MGA PANGALAN SA MGA NALAMBIGIT SA ILLEGAL NGA SUGAL DINHI SA BOHOL

*MIKABAT NA SA 37.4 MILYONES KA PESOS ANG DROGAS NGA NASAKMIT SA KAPULISAN DINHI SA BOHOL SUD SA TULO KA BUWAN

*MIHANGYO ANG MGA OPISYAL SA ANTEQUERA KANG PNP CHIEF BATO NGA DALION ANG PAGSIKOP SA MGA MIPATAY KANG ATTY. MIA MANUELITA MASCARINAS GREEN

