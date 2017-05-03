TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MAY 3, 2017
May 3rd, 2017 by headlines
*PUMPBOATS ARE BACK IN ALONA SEAWATERS, GIVING AGAIN THE EYESORE FROM THE BEACHFRONT
*DEPARTMENT OF TOURISM SEC. WANDA TEO WILL VISIT BOHOL TOMORROW
………………
*GI-ARESTO SA KAPULISAN ANG USA KA SUSPETSADO SA MGA KAWAT HUMAN NAGMAOY GAWAS SA USA KA MALL DINHI SA TAGBILARAN UG NANUMBAG SA PULIS NGA MIBUYAG SA IYANG PAGPANGHASI SA MGA LUMALABAY GAWAS SA MALL
*GIANGKON SA MILITAR NGA LISOD PAGPANGETAON ANG NAHABILING MGA SAKOP ABU SAYYAF DINHI SA BOHOL TUNGOD SA DAGHANG KATAGUAN SAMA SA LANGOB
*MANG-APOD-APOD SI AGRICULTURE SECRETARY MANNY PIÑOL OG 171 KA MGA BANGKA NGA GINAMA SA FIBER GLASS NGADTO SA MGA MANANAGAT SA ISLANG LUNGSOD SA PRESIDENT CARLOS P. GARCIA UGMANG ADLAWA
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics