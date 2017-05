*VICE GOVERNOR BALITE, TWO VICE MAYORS, PROVINCIAL ADMINISTRATOR SUSPENDED

*MILITARY ASKED TO PROBE PLOWING OF FIELD IN THE VICINITY AROUND THE HOUSE WHERE ABU SAYYAF BANDITS HAD CAMPED PRIOR TO THE CLASH WITH GOVERNMENT TROOPS IN BARANGAY NAPO, INABANGA

*GERMAN AMBASSADOR, DR. GORDON KRICKE, IS EXPECTED TO ARRIVE TOMORROW TO GRACE THE TURN-OVER OF A 10-MILLION-PESO SOLAR ENERGY SYSTEM IN PAMILACAN ISLAND, BACLAYON

*BOHOL MEDIA TO CHECK NGCP’S ORMOC STATIONS

*HUMAN MAPATAY ANG 11 KA ABU SAYYAF SA BOHOL, NAGLAUM SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA DILI NA MASUBLI ANG NAHITABONG ENGKWENTRO SA TROPA SA GOBYERNO UG SA MGA BANDIDO DINHI SA LALAWIGAN

*GIILA NGA ANG PAKIGTIGBASANAY SA USA KA 70 ANYOS NGA MOLUPYO SA BARANGAY LAWIS, LUNGSOD CALAPE KANG ABU UBAYDA MAOY NAKABALDA SA PAGBALIK UNTA OG TAGO SA ARMADO NGA SAKOP SA ABU SAYYAF SA LANGOB SA BAGA NGA BAKHAWAN SA ISLA SA PANGANGAN, HINUNGDAN NGA NAABTAN SA MGA SUNDALO UG NAPATAY

*SUBLING NAGPAHINUMDOM ANG DEP-ED-BOHOL NGADTO SA MGA KADAGKUAN SA PAMPUBLIKONG TUNGHAAN NGA GIDILI ANG PAGPANGOLEKTA SA BALAYRANAN PANAHON SA ENROLLMENT

