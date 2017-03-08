TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MARCH 8, 2017
Mar 8th, 2017 by headlines
*3 BOHOL CONGRESSMEN VOTE FOR DEATH PENALTY
*OPERATIONS MANAGER OF DAGOHOY SECURITY AGENCY RECANTS EARLIER STATEMENT AND NOW ATTESTS HE WAS UNDER DURESS WHEN HE EXECUTED HIS AFFIDAVIT STATING THAT ONE OF ALLEGED ASSAILANTS OF ATTY. MIA, ROMARIGO BENEGI-AN WAS ONE OF THEIR SECURITY GUARDS
*FUEL PRICES FINALLY CUT AFTER 6 WEEKS OF INCREASES
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*GILAUMANG MAHIDANGAT KARONG ADLAWA SA BOHOL ANG REGIONAL DIRECTOR SA PNP NGA SI CHIEF SUPERINTENDENT NOLI TALIÑO ALANG SA USA KA COMMAND CONFERENCE SA TANANG HEPE SA KAPULISAN SA KALUNGSORAN UG SA SYUDAD SA TAGBILARAN
*LAING DUHA NGA KANHI NA MITAHAN SA OPLAN TOKHANG ANG NASIKOP DIDTO SA TUBIGON ATUL SA USA KA BUY-BUST OPERATION
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