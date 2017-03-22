TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MARCH 22, 2017
Mar 22nd, 2017 by headlines
*DETAINEE FACING RAPE CHARGES ATTEMPTS TO ESCAPE IN COURT; SHOT BY ESCORTING COP
*OPLAN TOKHANG SKIPS KNOWN USERS FROM PROMINENT FAMILIES
*FACEBOOK POST OF STREETCHILDREN SNIFFING SOLVENT DRAWS CALL FOR CITY GOVERNMENT TO DO SOMETHING AS THEY ARE CLEARLY GROWING INTO ADULT CRIMINALS, STARTING NOW WITH PETTY CRIMES
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*PADAYON NGA GI-IMBESTIGAHAN ANG TAHO MAHITUNGOD SA GIINGONG PAGSUWAY OG DAGIT SA MGA BATA DINHI SA BOHOL, SUMALA NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO
*LIGA NG MGA BARANGAY, GUSTONG MAHIMONG PERMANENTE ANG POSISYON SA MGA BARANGAY SECRETARY UG TREASURER
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