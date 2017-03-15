TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MARCH 15, 2017
Mar 15th, 2017 by headlines
*LAW SCHOOL ADMISSTION TEST SEEN TO LEAD TO DECREASE OF ENROLMENT IN LAW SCHOOLS IN VISAYAS
*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP, SPEAKS AT STAKEHOLDERS’ FORUM IN DAVAO CITY, POINTS OUT THAT FARMERS SHOULD NOT BE MADE TO WAIT FOR THE TOTAL WIPE-OUT OF THEIR RESOURCES BEFORE GETTING RESCUE FROM INSURANCE
………….
*TULO NA KA BARANGAY SA LILA ANG GIDEKLARANG DRUG FREE, SUMALA NI POLICE INSPECTOR LITO ROSALES
*DUGANG WALO KA AMBULANSIYA ANG IHATAG SA PCSO SA BOHOL KARONG BIYERNES
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics