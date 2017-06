*SUSPENDED POLICE SUPT. MARIA CRISTINA NOBLEZA AND ALLEGED HUSBAND, RENIERLO DONGON PLEAD NOT GUILTY DURING YESTERDAY’S ARRAIGNMENT OF THEIR CASE BEFORE MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT (MCTC) IN TUBIGON

*INFO ON ALLEGED ‘BOMB-CARRYING CARS” PROBED, FOLLOWING INCONSISTENCIES IN THEIR DESCRIPTIONS CONTAINED IN THE ZAMBOANGA DEL NORTE MARITIME POLICE AND THE RECORD AT LTO

*PNP DENIES PRESENCE OF UNIDENTIFIED MEN IN CATIGBIAN

……………

*NAGKIGHIUSA ANG MGA MUSLIM, LOKAL NGA KAGAMHANAN UG KAPOLISAN BATOK SA TERORISMO UG ILLEGAL NGA DROGAS SA BOHOL

*NAANUGONAN ANG PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY SA WALA MAPATUMAN NGA PROYEKTONG FARM-TO-MARKET ROAD NGA GITAGANAHAN UNTA OG MOKABAT SA 31 MILYONES KA PESOS NGA PONDO ALANG NIADTONG TUIG 2014

