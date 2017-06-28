TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JUNE 28, 2017
Jun 28th, 2017 by headlines
*NAMATUD-AN NGA DAKONG BAKAK ANG GIPAMASANGIL SA NATAKTAK NGA SUNDALO NGA ALVIN CALOOY NGA GIPABANTAY SIYA OG KABAW SA FARM SA IG-AGAW SA GOBERNADOR
*NAKASIKOP NA SAB OG LAING GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG SHABU ANG KAPULISAN SA TAGBILARAN ATUL SA BUY-BUST OPERATION KAGAHAPON SA HAPON DIDTO SA POBLACION TRES
*SUSIHON SA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION ANG MGA PANTALAN SA BOHOL KUNG NASUNOD KOMPLETO BA ANG PASILIDAD
*TALIWA SA KRISIS SA MARAWI, NAG-UNA GIHAPON ANG BOHOL NGA SUROYANAN SA MGA TURISTA, SUMALA SA DEPARTMENT OF TOURISM
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