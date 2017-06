*OMBUDSMAN CLARIFIES THAT IT IS THE LEGISLATORS WHO HAVE ACTUAL AND CUSTODY OF PDAF IN RELATION TO THE PDAF CASE DRAGGING THE NAME OF FORMER DA SECRETARY ARTHUR YAP WHO IS NOW CONGRESSMAN OF THIRD DISTRICT OF BOHOL WHO IS JUST A NECESSARY PARTY IN THE CASE

*NFA BATTLES RICE WASTAGE, IN THE LIGHT OF THE TREND TO LEAVE UNCONSUMED FOOD OVER FOR NO ONE TO FINISH

*NANAWAGAN ANG KAPULISAN NGA HUNONGON NA ANG PAGBUTANG OG SAYOP NGA MGA IMPORMASYON KABAHIN SA NAGPADAYONG PAGPANGITA SA LAWAS NI MAYOR BONIEL

*GIPAHILING SA PNP CRIME LAB ANG HABOL NGA GITUOHANG GIPUTOS SA LAWAS NI MAYOR BONIEL

*DUNGAN NGA IPAHIGAYON SA KATEDRAL SA TAGBILARAN UG QUEZON CITY ANG MISA ALANG KANG ANHING BISHOP LEOPOLDO TUMULAK UGMANG ADLAWA

