TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JULY 5, 2017
Jul 5th, 2017 by headlines
*SECOND ROUND OF SEARCH AND RETRIEVAL OPERATIONS FOR THE BODY OF BIEN UNIDO MAYOR GISELA BONIEL
*DILG MANDATES MONTHLY ANTI-DRUG MEETINGS IN TAGBILARAN VILLAGES
*BRIGHT LEAF INVITES BOHOL WRITERS AND PHOTOJOURNALISTS TO VIE FOR 11TH AGRICULTURE JOURNALISM AWARDS
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*NAKIGSULTIHAY ANG KAGAMHANANG PROBINSIYAL SA NAGKALAIN-LAING PAGTUO UG RELIHIYON MAHITUNGOD SA KAMPANYA BATOK ILLEGAL NGA DROGAS UG TERORISMO
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