*BARGE DEPARTURE FROM GENSAN ABORTED DUE TO MOORING PROBLEMS

*CONGRESSMAN ARTHUR YAP EXPLAINS THAT THE GOVERNMENT TROOPS NEED TO SUSTAIN THE MOMENTUM IN WINNING THE FIGHT AGAINST TERRORIST-EXTREMISTS IN MINDANAO THAT DESERVES THE EXTENSION OF MARTIAL LAW UP TO END OF DECEMBER AS EXPLAINED BY THE EXECUTIVE BRANCH OF GOVERNMENT AND THE PEOPLE JUST NEEDS TO TRUST THE PRESIDENT BECAUSE HE MEANS WELL

……………..

*GIPAMAHAYAG SA LMP-BOHOL PRESIDENT NGA GIKINAHANGLAN ANG PAGPAKATAP SA MGA KASAYURAN KABAHIN SA PAGPATUMAN SA SMOKING BAN TIBOOK NASUD

*NAKA-FULL ALERT ANG BOHOL BATOK SA GIKATAHONG MGA ARMADO NGA MITABOK SA LAING LALAWIGAN GIKAN SA NEGROS ORIENTAL

*LAIN NA SAB NGA TIGPAYUHOT OG SHABU NGA KANHI NANG MITAHAN SA OPLAN TOKHANG ANG DAKPAN SA BUY BUST DIDTO SA UBAY

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics