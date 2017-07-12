TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JULY 12, 2017
Jul 12th, 2017 by headlines
*BLACKOUT BLANKETS 21 TOWNS AS BYPASS POWER TRANSMISSION LINE HAMPERED
*BLACKOUT GRIPS BOHOL ANEW SINCE 9:23 LAST NIGHT AS POWER CONSUMPTION EXCEEDS CAPACITY OF BOHOL DIESEL POWER PLANT
*CITY POLICE DRUG ENFORCEMENT UNIT NABS TWO DRUG PERSONALITIES WHO EARLIER YIELDED TO OPLAN TOKHANG IN SEPARATE BUY-BUST OPERATIONS IN TAGBILARAN
…………….
*ANDAM NA UNTANG IPAKATAP SA NGCP ANG KURYENTE GIKAN SA SUGBO PADUNG SA BOHOL SA HULYO 16, APAN NANGADAUT ANG PIPILA KA TRANSFORMERS SA NGCP HUMAN SA LAIN NA SAB NGA AFTERSHOCK ANG NASINATI KAGAHAPON DIDTO SA LEYTE
*TULO KA BARANGAY SA BACLAYON DRUG FREE NA, SUMALA SA HEPE SA KAPOLISAN SA LUNGSOD
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics