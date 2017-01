*OIL PRICE HIKE MEETS 2017 WITH UNLEADED GASOLINE NOW AT P41.25 PER LITER AND DIESEL AT P33.45 PER LITER

*TAGBILARAN FAST BECOMING CAR CAPITAL WITH ROUGHLY 5,000 TO 6,000 BRAND NEW VEHICLES RELEASED IN A YEAR

*DOH SEC. PAULYN UBIAL AND CABINET SEC. EVASCO GRACE TODAY’S GROUND BREAKING OF FIVE-STOREY GALLARES HOSPITAL BUILDING

…………

*HINGPIT NANG GIPAUNDANG SA LTO ANG BYAHE SA SOUTHERN STAR BUS NGADTO SA PANGLAO NUNOT SA PAGMATUOD SA LTFRB NGA ILEGAL ANG ILANG BYAHE NGA WAY PRANGKISA

*GIIMBESTIGAHAN KARON SA NBI ANG SEX SCANDAL NGA GIKALAMBIGITAN SA DUHA KA TINUN-AN DINHI SA BOHOL

*GIUMENTOHAN SA KAGAMHANAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN ANG GAHIN ALANG SA BINUWAN NGA ALLOWANCE SA MGA PULIS GIKAN SA USA KA GATUS KA LIBO KA PESOS NGADTO SA SYENTO SINGKWENTA KA LIBO KA PESOS

*MOKABAT SA KAPIN 300 MIL ANG MGA TURISTANG MIABOT SA LUNGSOD SA PANGLAO SA TUIG 2015, SUMALA SA PANGLAO MUNICIPAL TOURISM OFFICE

