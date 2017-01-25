TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JANUARY 25, 2017
Jan 25th, 2017 by headlines
*NBI-ARRESTED DRUG SUSPECT DISOWNED BY ESKAYA RESORT
*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP ASSURES TO ADDRESS THE BUDGET REQUEST OF NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION FOR FREE IRRIGATION PLAN
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*GISUGYOT SA PRESIDENTE SA LIGA NG MGA BARANGAY SA LUNGSOD SA DAUIS NGA BUTANGAN OG STICKER NGA DUNAY PULONG “THIS IS A DRUG-FREE FAMILY” ANG KABALAYAN
*MIKABAT NGADTO SA 300 KA LIBO KA PESOS ANG PASIUNANG BANA-BANA SA KADAUT SA KAUMAHAN GUMIKAN SA WAY PUAS NGA PAG-UWAN SA NIAGING SEMANA DINHI SA BOHOL
*MIDONAR ANG THE ASIA FOUNDATION UG FIRST CONSOLIDATED BANK OG HALOS UNOM KA LIBO KA MGA LIBRO SA MGA PUBLIC LIBRARY UG PRIBADONG TUNGHAAN DINHI SA BOHOL
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