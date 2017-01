*SEARCH STILL ON FOR ONE OF THREE CREWMEMBERS OF BOAT THAT CAPSIZED OFF BALICASAG SEAWATERS, AND TWO BOYS CARRIED AWAY BY STRONG RIVER CURRENT IN TWO DIFFERENT BARANGAYS IN TRINIDAD TOWN

*PROVINCE PREPARING RELIEF OPERATION FOR AREAS AFFECTED BY FLASHFLOODS AND LANDSLIDES

*FUEL PRICES DOWN, MARKING THE FIRST OIL PRICE ROLLBACK IN 2017

…………

*GI-LIBKAS NA SA PAGASA ANG GALE WARNING NUMBER 5 UG BALIK NA SA NORMAL ANG PANAHON DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL HUMAN USAB NGA HINGPIT NANG NATUNAW ANG LOW PRESSURE AREA NGA MAOY NAKAHATAG UG MGA PAGBAHA SA DAGHANANG MGA DAPIT NIADTONG ADLAW NGA LUNES

*NALANTAWAN SA KAPULISAN NGA DUNA NAY DUHA KA BARANGAY SA LUNGSOD SA BACLAYON ANG MAHIMONG MA-DEKLARA NA UNYA NGA DRUG-FREE

*GIPAPHA SA TRABAHO ANG USA KA TRAFFIC ENFORCER SA TAGBILARAN NGA NANGILKIL OG MOTORISTA DIHA SA MAY TRAFFIC LIGHT ATBANG SA CITY HALL

