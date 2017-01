*BOHOL BRACES FOR ANOTHER TYPHOON HEADING TO PHILIPPINES WITH ITS PATH SHOWING A DIRECTION TO CROSS OVER VISAYAS

*DRIVERS OF PUBLIC UTILITY VEHICLES WHO HAVE TO RAISE THE DAILY BOUNDARY OR RENTAL OF THEIR UNITS SIGH WITH RELIEF AS OIL COMPANIES SPARED GASOLINE IN THE LATEST ROUND OF PRICE MOVEMENT, A RESPITE AFTER SEVEN SUCCESSIVE WEEKLY INCREASES

*GIPATAWAG NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE KARONG ADLAWA ANG MGA TANANG MAYOR SA BOHOL UG SA TIBUOK NASOD DIDTO SA MALAKANYANG

*POSIBLENG ANIA SA BOHOL ANG UBANG PUGANTE SA COTABATO JAIL, SUMALA SA BPPO

*APRUBADO NA ANG DIEZ MILYONES KA PESOS NGA GAHIN ALANG SA PAGPATUKOD OG DUGANG SELDA SA BOHOL DISTRICT JAIL

*HAYAN KARONG BUWANA, MAKABALIK NA SA CITY HALL NGA BAG-O LANG NAHUMAN OG AYO ANG MGA BUHATAN SA KAGAMHANAN SA SYUDAD NGA KASAMTANGAN KARONG ANAA SA AGRICULTURAL PROMOTION CENTER NAG-OPISINA

*PAKYAS ANG BIR DINHI SA BOHOL NGA MAKAABOT SA TARGET ANG NAKOLEKTANG BUHIS SA 2016

