*PUBLIC FROWN OIL PRICE HIKE, FEARING INCREASE IN THE PRICES OF BASIC COMMODITIES AND THE MINIMUM FARE FOR PUBLIC TRANSPORT

*PAGASA PLANS TO ESTABLISH EARLY WARNING SYSTEMS IN FLOOD-PRONE AREAS IN BOHOL

*EX-CITY ABC PRESIDENT FARO CABALIT DIES AT AGE OF 66

*GIPASABOT NI CONGRESSMAN ART YAP NGA ANG IYANG PAGTABANG NGA MAKAKUHA OG PONDO GIKAN SA GAWAS SA NASUD ANG DAGKONG PROYEKTO SA BOHOL KABAHIN LAMANG SA IYANG TRABAHO ISIP CHAIRMAN SA COMMITTEE ON ECONOMIC AFFAIRS SA KONGRESO

*GIPAMAHAYAG SA HEPE SA PDEA DINHI SA BOHOL NGA PADAYON ANG ILANG PAGLUTOS SA ILEGAL NGA DROGA BISAN LIMITADO NA ANG PAPEL SA KAPULISAN, SAMTANG GAAGAD PA USAB SILA OG UNSAY MANDO KABAHIN SA PAPEL SA KASUNDALOHAN SA KAMPANYA BATOK SA DROGA

*GI-APROBAHAN NA SA RTWPB ANG DUGANG TRESE PESOS SA SUHOLAN SA MGA MAMUMUO SA CENTRAL VISAYAS

