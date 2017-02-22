TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY FEBRUARY 22, 2017
Feb 22nd, 2017 by headlines
*CRUSADING LAWYER MIA MASCARIÑAS-GREEN LAID TO REST; POLICE REGIONAL DIRECTOR TALIÑO DIRECTS BOHOL POLICE TO GET ASSAILANTS DEAD OR ALIVE
*CHECKPOINTS SOUGHT AT HEIGHT OF KILLINGS UNDERTAKEN BY GUN-WIELDING ASSAILANTS
*PRICE OF GASOLINE INCREASED BY 25 CENTAVOS, WHILE YESTERDAY’S ROUND OF OIL PRICE MOVEMENT SPARED DIESEL
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*GIPASALIG NI LT. COL. JOSE DODJIE BELLOGA NGA ANDAM KANUNAY ANG KASUNDALOHAN SA BOHOL SA PAG-ABAG SA PDEA SA PAGPATGANG SA PAGKUYANAP SA ILLEGAL NGA DROGAS DINHI SA LALAWIGAN
*MIKABAT SA 218 KA MGA PASYENTE ANG NA-ALAGARAN SA “OPERATION GIVE BACK” SURGICAL MISSION TEAM SA ESTADOS UNIDOS DINHI SA BOHOL
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