TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY FEBRUARY 15, 2017
Feb 15th, 2017 by headlines
*PUBLIC OUTRAGE MOUNTS AS OFFICIALS REMAIN MUM ON SERIES OF ROAD ACCIDENTS
*ORDER FOR 13-PESO DAILY WAGE INCREASE FOR CENTRAL VISAYAS ALREADY FORWARDED TO NATIONAL WAGE AND PRODUCTIVITY BOARD FOR REVIEW
*EUROPIAN CRUISE SHIP NAGDALA NA SAB OG DUL-AN 500 KA MGA TURISTA SA BOHOL
…………
*PAGPANGLUNGKAB SA MUNICIPAL TREASURERS OFFICE SA ANDA UG BALILIHAN, WALA PA GIHAPOY SUSPEK, SUMALA SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE
*GIAGHAT NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO ANG KATAWHAN SA PAGPANGHINLO UG PAGPAKITA SA KINAIYANG PAGKAMATINAGDANON NGADTO SA MGA DELEGADO SA ASEAN
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics