TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY FEBRUARY 1, 2017
Feb 1st, 2017 by headlines
*MAYORS, BARANGAY CAPTAINS WILL SEAL THE DRUG REHAB PROGRAM WITH DILG SEC. ISMAEL SUENO ARRIVING THIS MORNING
*CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE HEAD TONY SAMANTE ADMITS SLIM MANPOWER HAMPERS THE OPERATION AGAINST ABUSIVE TRICYCLE DRIVERS
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*NAG-USA SA GUBAT BATOK SA ILLEGAL NGA DROGAS ANG SIMBAHANG KATOLIKO, RELIHIYOSONG SEKTOR UG GOBYERNO
*MASALIGON GIHAPON ANG KADAGKUAN SA PROBINSYA NGA BISAN GIHUNONG NA ANG OPLAN TOKHANG, MAPUHAG RA GIHAPON SA PDEA UG NBI ANG NEGOSYO SA ILLEGAL NGA DROGAS DINHI SA BOHOL
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