TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY DECEMBER 27, 2017
Dec 27th, 2017 by headlines
*TAGBILARAN CITY TOPS RECORD OF ROAD ACCIDENTS
*FIRECRACKER TRADITION IN CHRISTMAS REVELRY SEEN DWINDLING IN BOHOL AS THE POLICE FORCE IMPLEMENTS OPLAN IWAS PAPUTOK
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*GIAWHAG ANG LOKAL NGA PANGAGAMHANAN SA CARMEN NGA DILI UNA IPATUMAN SA ENERO UNO ANG PAGPA-USBAW SA ENTRANCE FEE SA CHOCOLATE HILLS
*MAHUMAN NA LANG ANG TUIG, APAN PABILING SULIRAN ANG KAMAHAL SA PRESYO SA ISDA SA BOHOL
*NABATI NA SA MGA GAGMAYNG NANINDAHAY OG MGA PABOTO NGA NAGPWESTO SA BARANGAY TAGUIHON, LUNGSOD SA BACLAYON, ANG KANIHIT SA HALIN SA ILANG BALIGYA NGA MGA PABOTO
*GIPAABOT PA SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE ANG LISTAHAN GIKAN SA MGA TAMBALANAN KABAHIN SA MGA INSIDENTE NGA DUNAY KALAMBIGIAN SA PAGSAULOG SA PASKO SAMA SA MGA NASAMDAN SA MGA PABOTO
*GIPANGANDAMAN NA SA KAPULISAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN ANG SUBLING PAGBALIK SA GUBAT BATOK SA ILIGAL NGA DROGA
*ANDAM NANG IPASAKA ANG KASO SA PAGPATAY BATOK SA DUHA KA LALAKI NGA MAOY GITUMBOK NGA MIPUSIL PATAY SA USA KA MAG-UUMA ATUBANGAN SA IYANG MENOR DE EDAD NGA ANAK DIDTO SA LUNGSOD SA BUENAVISTA KARONG BAG-O
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