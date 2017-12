*LOW PRESSURE AREA TRACKED TO ENTER THE PHILIPPINE AREA OF RESPONSIBILITY AND WILL DEVELOP INTO A STORM TODAY; AND MAY POSSIBLY MAKE LANDFALL IN DAVAO REGION BY FRIDAY WHICH MAY ALSO AFFECT BOHOL AND OTHER VISAYAS AREAS, DEPENDING ON ITS DIAMETER

*BOHOL POLICE FORCE IS ON HEIGHTENED ALERT IN TIME OF THE CHRISTMAS SEASON AND ONWARD TO THE NEW YEAR REVELRY

………………

*GIKATAKDANG MAGTIGOM KARONG ADLAWA ANG MGA HINGTUNGDAN NGA MGA OPISYAL SA PROBINSIYA UG LUNGSOD SA CARMEN ARON TUKION ANG NAG-UNGOT NGA PLANONG USBAWAN OG 100 PORSYENTO ANG ENTRANCE FEE SA CHOCOLATE HILLS

*NAGPASIDAAN ANG PROVINCIAL HEALTH OFFICE NGA DILI MAGPALABI OG KAON UG INOM SA MGA SALO-SALO SA HOLIDAYS

*PORMAL NA NGA GISUGDAN SA KAPOLISAN ANG GIYERA BATOK ILLEGAL NGA DROGAS HUMAN NAGPAGAAS NA OG KAMANDUAN ANG BUHATANG REHIYONAL SA KAPOLISAN SA CENTRAL VISAYAS

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics