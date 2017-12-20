TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY DECEMBER 20, 2017
Dec 20th, 2017 by headlines
*LOW PRESSURE AREA TRACKED TO ENTER THE PHILIPPINE AREA OF RESPONSIBILITY AND WILL DEVELOP INTO A STORM TODAY; AND MAY POSSIBLY MAKE LANDFALL IN DAVAO REGION BY FRIDAY WHICH MAY ALSO AFFECT BOHOL AND OTHER VISAYAS AREAS, DEPENDING ON ITS DIAMETER
*BOHOL POLICE FORCE IS ON HEIGHTENED ALERT IN TIME OF THE CHRISTMAS SEASON AND ONWARD TO THE NEW YEAR REVELRY
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*GIKATAKDANG MAGTIGOM KARONG ADLAWA ANG MGA HINGTUNGDAN NGA MGA OPISYAL SA PROBINSIYA UG LUNGSOD SA CARMEN ARON TUKION ANG NAG-UNGOT NGA PLANONG USBAWAN OG 100 PORSYENTO ANG ENTRANCE FEE SA CHOCOLATE HILLS
*NAGPASIDAAN ANG PROVINCIAL HEALTH OFFICE NGA DILI MAGPALABI OG KAON UG INOM SA MGA SALO-SALO SA HOLIDAYS
*PORMAL NA NGA GISUGDAN SA KAPOLISAN ANG GIYERA BATOK ILLEGAL NGA DROGAS HUMAN NAGPAGAAS NA OG KAMANDUAN ANG BUHATANG REHIYONAL SA KAPOLISAN SA CENTRAL VISAYAS
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