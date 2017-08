*AGAIN, THE VISAYAS GRID IS ON RED ALERT WITH LIMITED POWER SUPPLY COMING FROM LEYTE AND LIMITED CAPACITY OF POWER PLANTS IN PANAY

*SALES ON CIGARETTES REMAIN UNAFFECTED BY IMPLEMENTATION OF SMOKING BAN

*CITY POLICE REQUESTS LEGISLATIVE MEASURES FROM THE SANGGUNIANG PANLUNGSOD TO SUPPORT THE ANTI-CRIMINALITY ACTION PLAN

*GIBANABANA SA GENERAL MANAGER SA BOHECO II NGA ANG PAGKUTAY SA TRANSMISSION LINE PARA SA POWER BARGE MAHUMAN SA UNANG SEMANA SA SEPTEMBRE

*MIPADAYAG OG SUPORTA ANG PRESIDENTE SA KAPUNONGAN SA PARENTS-TEACHERS ASSOCIATIONS TIBOOK LALAWIGAN SA DRUG TESTING ALANG SA MGA TINUN-AN UG MGA MAGTUTUDLO, UG MISUGYOT NGA ANGAY USAB IAPIL SA CURRICULUM ANG PAGPAKATAP SA MGA KASAYURAN KABAHIN SA MGA DAUTANG EPEKTO SA PAGKAGUMON SA DROGAS

*GITUGYAN SA BFAR ANG DUNGGOANAN OG ISDA NGA NAGKANTIDAD OG 3 MILYONES KA PESOS NGADTO SA KAGAMHANAN SA BACLAYON

