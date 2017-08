*POWER SUPPLY IN BOHOL REMAINS UNSTABLE AS VISAYAS GRID GOES ON RED ALERT IN THE PAST TWO DAYS

*CONGRESSMAN ART YAP STILL UNDECIDED TO RUN FOR GOVERNOR, AS HE EXPLAINS HE IS STILL STUDYING 2019 OPTIONS

*CITY COMELEC MIHANGYO SA MGA BOTANTE PAGKUHA SA VOTERS ID

……….

*GATUO ANG HEPE SA KAPULISAN SA TAGBILARAN NGA ANG PAGKAPATAY KANG OZAMIS CITY MAYOR ALDONG PAROJINOG UG UBAN PA DUNAY “CHILLING EFFECT” SA MGA NALAMBIGIT SA ILLEGAL NGA DROGAS

*HIGH VALUE TARGET SA CENTRAL VISAYAS NGA NAPATAY SA SIERRA BULLONES MAOY TIGSUPLAY OG SHABU NI TAMJUN, SUMALA SA PNP REGIONAL INTELLIGENCE DIVISION-7

