TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY AUGUST 16, 2017
Aug 16th, 2017 by headlines
*CITY PREPARES ANTI-CRIME PLAN TO STRENGTHEN THE CAMPAIGN ON ANTI-CRIMINALITY, INTERNAL SECURITY AND ANTI-TERRORISM
*CITY, BFAR TO INK MOA ON FISHERFOLK LIVELIHOOD PROGRAM CALLED TARGETED ACTION TO REDUCE POVERTY AND GENERATE ECONOMIC TRANSFORMATION (TARGET) PROGRAM
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*GITAKDA ANG HEARING SA KASO BATOK KANG SUPT. MA. CRISTINA NOBLEZA UG BANA NGA SI RENEIRLOU DONGON KINSA NADAKPAN NIADTONG ABRIL HUMAN GITUHOANG MISUWAY OG LUWAS SA MGA SAKOP SA ABU SAYYAF NGA NAHABILIN DINHI SA BOHOL NIADTONG PANAHONA
*PULIHAN ANG BAHIN SA KALSADA NGA DUOL SA MOALONG BRIDGE SA LOON TUNGOD SA NAKITANG MGA LIKI
*GIPASALIG SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE NGA WAY ANGAY KABALAK-AN ANG PUBLIKO TUNGOD KAY WAY KASO SA BIRD FLU DINHI SA BOHOL APAN NANGANDAM LANG GIHAPON ANG MGA TAMBALANAN
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