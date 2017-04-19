TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY APRIL 19, 2017
Apr 19th, 2017 by headlines
*ASEAN MEETINGS IN BOHOL START TODAY AT HENNAN RESORT AS BULK OF DELEGATES ARRIVE THIS MORNING
*ABU SAYYAF MEN ACTUALLY FIRST CAME IN SEPTEMBER LAST YEAR, ACCORDING TO SOURCES
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*HIMUON KARONG BUNTAG ANG PAGPAKATAP SA UPAT KA LIBO NGA MGA SAKOP SA ASEAN SECURITY TASK GROUP
*NAKUHA ANG TAG-AS NGA KALIBRE SA ARMAS GIKAN SA USA KA TAGA-INABANGA SA DIHANG GIRONDA SA NBI KAGABII ANG GIALAGARAN NGA USA KA SMALL TOWN LOTTERY SA BAGUIO DRIVE SA BARANGAY TALOTO, DAKBAYAN SA TAGBILARAN
*GIPAMAHAYAG NI DILG UNDERSECRETARY CATALINO CUY NGA WAY EPEKTO SA MGA DELEGADO SA ASEAN ANG NAHITABONG ENGKWENTRO SA TROPA SA GOBYERNO UG ABU SAYYAF DIDTO SA INABANGA
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