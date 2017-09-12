TODAYS TOP NEWS TUESDAY SEPTEMBER 12, 2017
Sep 12th, 2017 by headlines
*POLICE REGIONAL DIRECTOR, CHIEF SUPT. JOSE MARIO ESPINO TO GRACE IN TODAY’S INAUGURATION OF THE 14-MILLION-PESO NEW CITY POLICE BUILDING
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*NANGANDAM ANG KAPOLISAN SA SEGURIDAD NGA IPATUMAN SA LAING TIGOM SA ASEAN DINHI SA BOHOL SUGOD KARONG SEPTYEMBRE 19
*ANDAM NA ANG COMELEC NGA MODAWAT OG CERTIFICATE OF CANDIDACY SA MGA MOKANDIDATO SA PINILIAY SA BARANGAY UG SK SUGOD KARONG SEPTYEMBRE 23 HANGTUD 30
*GIUSWAG NGADTO SA SUNOD SEMANA ANG PUBLIC HEARING SA SUGYOT NGA USBAWAN ANG BAYRANAN SA MGA TAMBALANAN SA PROBINSIYA
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