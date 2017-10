*AROUND 1,000 COPS DEPLOYED TO MAINTAIN PEACE AND ORDER IN BOHOL AS PART OF OPLAN UNDAS

*FOUR BARANGAYS IN TAGBILARAN IDENTIFIED AS HOT SPOTS FOR DRUGS, ACCORDING TO PDEA

*NAGLARAW NGA MOPASAKA OG KASO ANG PAMILYA KANSANG PANIMAY NGA NAHAMUTANG SUD SA GITUKORAN SA NEW BOHOL AIRPORT SA PANGLAO GIGUBA KARONG BAG-O

*KADAGHANAN SA MGA BOL-ANON NGA NAMINAW SA DYRD INYONG ALAGAD BUOT UNTA NGA MADEKLARA NGA HOLIDAY ANG NOBYEMBRE 2 NGA MAOY ADLAW SA MGA PATAY UG DILI ANG NOBYEMBRE UNO NGA ADLAW SA MGA SANTOS

*MIKUNHOD 21 PORSYENTO ANG GIDAGHANON SA MGA KRIMEN SA BOHOL NGA NATALA SA OKTUBRE KUNG ITANDI SA MIAGING BUWAN

*USA ANG PATAY UG USA ANG NAANGOL SA DISGRASYA SA MAY BURGOS STREET, DAKBAYAN SA TAGBILARAN

