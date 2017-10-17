TODAYS TOP NEWS TUESDAY OCTOBER 17, 2017
Oct 17th, 2017 by headlines
*TRANSPORT GROUPS IN BOHOL, BANKS, PRIVATE ESTABLISHMENTS PROCEED WITH NORMAL OPERATION DESPITE NATIONWIDE TRANSPORT STRIKE
*JAGNA POLICE OFFICERS ADVISE VICTIMS OF BURGLARY IN BARANGAY TEJERO OF THE TOWN TO REPORT INCIDENTS TO POLICE FOR THEM TO PROPERLY ADDRESS THE CONCERN ON THE RISING INCIDENTS OF BURGLARY
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*ILUSAD SA KAPULISAN SA TAGBILARAN UGMANG ADLAWA ANG LABING UNA NGA “USAPANG PANGSEGURIDAD” DIIN HISGUTAN ANG KINATIBUK-ANG KAMPANYA BATOK SA KRIMINALIDAD UG SA DROGA
*GIPANGANDAMAN KARON SA DIOCESE OF TAGBILARAN ANG PAGTAK-OP SA TUIG SA PAROKYA
*MAGPABARUG ANG BUHATANG REHIYONAL SA KAPULISAN OG 82 KA COLLAPSIBLE NGA MGA POLICE OUTPOST TIBOOK CENTRAL VISAYAS UG DUHA NIINI ANHI SA BOHOL IBUTANG
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