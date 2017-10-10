TODAYS TOP NEWS TUESDAY OCTOBER 10, 2017
Oct 10th, 2017 by headlines
*ANOTHER TOURIST DESTINATION IN BOHOL, THIS TIME, LOBOC RIVER CRUISE INCREASES ENTRANCE FEE
*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN STARTS INVESTIGATION ON THE HIGH PRICES OF FISH IN BOHOL TODAY WITH REPRESENTATIVES FROM DIFFERENT GOVERNMENT AGENCIES AND ASSOCIATIONS FROM THE FISHING INDUSTRY AS RESOURCE PERSONS
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*GIPAMAHAYAG NI DTI-7 REGIONAL DIRECTOR ASTER CABERTE NGA KINAHANGLAN OG LIG-ONG PAGMATUOD ANG SERYOSONG PAMASANGIL NGA DUNAY CARTEL MAONG MAHAL ANG PRESYO SA ISDA DINHI SA BOHOL
*GIBUKSAN DIDTO SA LUNGSOD SA INABANGA ANG USA NA USAB KA NEGOSYO CENTER DINHI SA BOHOL
*ANDAM NA ANG KAPOLISAN SA PAGPATUMAN SA SEGURIDAD SA UMAABOT NGA IKA-SIYAM NGA ASEAN FORUM ON TAXATION DINHI SA BOHOL NGA GIKATAKDA KARONG OKTOBRE 23 HANGTUD 25 DIDTO GIHAPON SA PANGLAO
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