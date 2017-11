TODAYS TOP NEWS TUESDAY NOVEMBER 7, 2017: *PANGLAO MAYOR NILA MONTERO CALLS ON TO DEPARTMENT OF TRANSPORTATION TO ATTEND TO THE CONCERNS OF FAMILIES WHO HAD BEEN RELOCATED FROM THEIR WHERE THEY USED TO LIVE WHICH IS NOW THE PROJECT SITE OF THE NEW BOHOL AIRPORT *KARONG NOBYEMBRE 20, MAGAMIT NA ANG BAG-ONG MUNISIPYO SA SIKATUNA NGA HULIP SA DAANG MUNISIPYO NGA NAGUBA SA LINOG NIADTONG 2013 .............. *MAKIGTAGBO ANG MGA KADAGKUAN SA KOREA SA 250 KA MGA MAG-UUMANG BOL-ANON SUBAY SA KASAULOGAN SA INTERNATIONAL RICE AWARENESS MONTH KARONG BUWANA *KARONG NOBYEMBRE 20, MAGAMIT NA ANG BAG-ONG MUNISIPYO SA SIKATUNA NGA HULIP SA DAANG MUNISIPYO NGA NAGUBA SA LINOG NIADTONG 2013