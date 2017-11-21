TODAYS TOP NEWS TUESDAY NOVEMBER 21, 2017
Nov 21st, 2017 by headlines
*PACKS OF SHABU CONFISCATED IN SURPRISE INSPECTION AT BOHOL DISTRICT JAIL
*POLICE, BANKERS AND SANGGUNIANG PANLALAWIGAN CONDUCTS ANOTHER FACT-FINDING TODAY ON THE OPERATION OF A MINDANAO-BASED SYNDICATE WHO HAD SWINDLED SEVERAL BUSINESSMEN IN BOHOL THROUGH BOUNCING CHECKS
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*PATAY ANG USA KA 52 ANYOS NGA LALAKI HUMAN GILUBA SA KAPUYO SA ANAK NGA BABAYE DIDTO SA PEÑAFLOR ST. SA BARANGAY TALOTO, NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN
*PADAYON PANG GISUSI SA KAPULISAN ANG PAGPUSIL-PATAY SA USA KA 40 ANYOS NGA LALAKI DIDTO SA SAGBAYAN KAGAHAPON
*GIAPORAN NA ANG MGA BUHATAN SA LTO DINHI SA BOHOL OG TAGSA KA MAKINA NGA PANG-IMPRINTA OG MGA PLASTIC DRIVER’S LICENSE
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