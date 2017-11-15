TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY NOVEMBER 15, 2017
Nov 15th, 2017 by headlines
*BOHOL READIES FOR MORE RAINY DAYS AS THREE TYPHOONS STILL EXPECTED IN THE LAST SIX WEEKS OF 2017
*ALLEGED ROBBER-PUSHER YIELDS GRENADE, GUN, ‘SHABU’
…………
*BUKAS ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ALANG SA MGA KOMPANYA NGA BUOT MOHANYAG SA MGA EKIPO PARA KALABAYAN SA MGA BASURA SA MGA TAMBALANAN SA PROBINSIYA
*ABLI ANG SYUDAD SA TAGBILARAN SA TANANG MGA PRIBADONG MAMUHONAN NGA MO-BUTANG OG PARKING AREA SA SENTRONG BAHIN SA SYUDAD ARON MASULBAD ANG KANUNAY NGA PAGHUOT SA KADALANAN
*NANAWAGAN ANG PANGLAO ISLAND CHAMBER OF COMMERCE (PICC) NGADTO SA PANGAGAMHANANG PROBINSYAL SULBARON ANG KAKUWANG OG TUBIG SA TIBOOK LUNGSOD SA PANGLAO ARON MAKALAHUTAY ANG MGA PATIGAYON UG ANG MGA DAGKONG HOTEL UG RESORTS
*PATAY KAHAPON SA UDTO ANG USA KA NAGMANEHO OG MOTORSIKLO HUMAN MAHAPLA SA DIHANG MI-OVERTAKE OG BUS SAMTANG NAGBYAHE SA NASUDNONG DALAN SA BACLAYON UG NALIGSAN OG TRAK
*GISUBHAN NA ANG BAG-ONG BUHATAN SA DPWH 1ST DISTRICT ENGINEERING OFFICE NGA NAGKANTIDAD OG 36 MILYONES KA PESOS
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics