*CARMEN ENVIRONMENTAL SOLID WASTE MANAGEMENT (ESWM) OFFICE FINDS THAT THE GARBAGE DUMPED NEAR A DRAINAGE IN BARANGAY MATIN-AO IN THE TOWN OF CARMEN CAME FROM AN EMPLOYEE OF THE PROVINCIAL MOTORPOOL

*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP, WHO ATTENDED THE ASEAN BUSINESS INVESTMENT SUMMIT (ABIS) YESTERDAY REPORTS THAT SOUTH KOREA PRESIDENT OFFERS TO BE A PARTNER OF ASEAN COUNTRIES

*GITUN-AN KARON SA KAPULISAN SA CARMEN ANG KUHA SA CCTV SA USA KA PATIGAYON NGA KASIKBIT SA GITULIS NGA RAMON ABOITIZ FOUNDATION INCORPORATED NGA NAKUHAAN OG MOKABAT SA USA KA GATUS KA LIBO KA PESOS NGA KANTIDAD SA SALAPI KARONG BAG-O, SA TUMONG NGA MAILHAN ANG MGA TULISAN

*GITAKDANG HUSAYON ANG MGA NANINDA SA POOL PANTALAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN UG ANG MGA NAGDUMALA SA DAPIT HUMAN SA REKLAMO NGA DUNAY MGA DILI KAWANI SA CITY HALL NGA NANGOLEKTA UG ABANG UG BAYAD SA KURYENTE GIKAN SA MGA NANINDA

*GITUKI SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN COMMITTEE ON GOOD GOVERNMENT, JUSTICE AND HUMAN RIGHTS ANG REKLAMO SA USA KA KONSEHAL SA JAGNA NGA GIKAWRAS SIYA SA IYA RA USAB NGA KAUBANG KONSEHAL NGA BABAYE

*GIKABALAK-AN NA USAB NGA MOBUNOK ANG MGA PAG-UWAN DINHI SA BOHOL NGA MADALA SA LAIN NA SAB NGA BAGYO NGA NAKITANG MOSULOD SA PILIPINAS UG GIBANA-BANANG MOTADLAS SA VISAYAS UG SA AMIHANANG BAHIN SA MINDANAO

