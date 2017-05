*TWO ABU SAYYAF MEMBERS WHO CAME WITH JOSELITO MELLORIA SPOTTED IN AREAS NEAR TUBIGON AND SAN ISIDRO TOWNS

*PNP CLARIFIES THAT IT IS THE MASTERMIND IN P18-MILLION SHABU DISTRIBUTION WHO CAME FROM BILIBID PRISON AND NOT THE SHABU

*SAMA SA PAGTIMBRE KABAHIN SA MGA ABU SAYYAF, GIKAN USAB SA NAGPAKABANANG LUNGSORANON ANG KASAYURAN KABAHIN SA GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG DROGA NGA DUNAY TULO KA KILONG SHABU

*MANGULO SI PRO-7 REGIONAL DIRECTOR NOLI TALIÑO SA “BIKE FOR PEACE” SA BOHOL KARONG BUNTAG

*GISEGURO NI BOHOL PNP PROVINCIAL DIRECTOR FELIPE NATIVIDAD NGA MANUBAG ANG PULIS NGA MAMATUD-ANG NAGPASAGAD KALABOT SA PAGKAMATAY NI ABU SAAD

