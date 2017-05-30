TODAYS TOP NEWS TUESDAY MAY 30, 2017
May 30th, 2017 by headlines
*ABU-BEATEN ‘LOLO PERYONG’ SEEKS GOV’T ASSISTANCE
*BOHOLANO PRIEST LAUNCHES FIRST BOOK OF HOMILIES TO PROVIDE MILLENNIALS WITH INSIGHTS AND SPIRITUAL BENEFIT
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*ANDAM NA ANG DEP-ED BOHOL DIVISION SA PAGPATUMAN SA RANDOM DRUG TEST SA MGA TINUN-AN UG MAGTUTUDLO SA MGA PAMPUBLIKONG TUNGHAAN
*KAHUSAY UG KALINAW SA BOHOL TUKION KARONG ADLAWA SA HINIUSANG TIGOM SA PPOC UG PADAC
*GIPAHAYAG NI MAYOR BOY PAHANG NGA WAY NEGATIBONG EPEKTO SA TURISMO SA ANTEQUERA ANG KAGULIYANG SA MARAWI CITY SAMTANG ACTING VICE GOVERNOR BENJIE ARCAMO MIAWHAG SA MGA TAGDUMALA O TAG-IYA SA MGA HOTEL UG RESORTS NGA DOBLEHON ANG PAGBANTAY ARON DILI MOLAMPOS ANG MGA TAWO NGA DUNAY DAUTANG TUMONG
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