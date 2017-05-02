TODAYS TOP NEWS TUESDAY MAY 2, 2017
May 2nd, 2017 by headlines
*PNP PROBES ROLE OF JOSELITO MELLORIA’S UNCLE AND AUNT WHO WERE KILLED DURING THE ENCOUNTER IN INABANGA BETWEEN ABU SAYYAF MEMBERS AND GOVERNMENT TROOPS
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*GIPUSIL-PATAY DIDTO SA BARANGAY CANDIJAY ANG USA KA GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG DROGA SA LUNGSOD NGA NAG-UNA SA LISTAHAN SA KAPULISAN
*SUGOD KARONG BUWANA, MAGSUGOD NA ANG 24 ORAS SERBISYO SA TUBIG NGADTO SA KABALAYAN SA PANGLAO
*GIHAROS SA BARANGAY SAN ISIDRO ANG KADAGHANAN SA MGA GANTI SA SAULOG STREETDANCING
*DAKO’G GIKATABANG ANG BARANGAY INTELLIGENCE NETWORK SA PAGPATGANG SA MGA DAUTANG LARAW SA ABU SAYYAF DINHI SA BOHOL, BUSA BUOT NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA MALIG-ON PA ANG PANAG-ALAYONAY SA KATAWHAN UG MGA NAMUNO SA KABARANGAYAN
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