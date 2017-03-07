TODAYS TOP NEWS TUESDAY MARCH 7, 2017
Mar 7th, 2017 by headlines
*BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE WELCOMES THE IDEA THAT PRIESTS SHOULD JOIN THE OPLAN TOKHANG TEAMS
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*NAPAMATUD-AN SA KAPULISAN SA LILA NGA MADAKPAN GYUD ANG MGA TIGPANULIS KUNG MOABAG ANG MGA BARANGAY TANOD NGA MAOY NAHITABO SA PAGKASIKOP SA DUHA KA ARMADONG LALAKI NGA NANULIS OG GASOLINAHAN SA BARANGAY POBLACION, LILA
*GIHANGOP NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO ANG PAGBALIK SA OPLAN TOKHANG
*NANGAYO’G PAG-ABAG SA KAGAMHANAN SA TAGBILARAN ANG KABOMBEROHAN SA PAGPAUNDANG NA SA PAGGAMIT SA MGA LUNG-AGAN NGA GIGAMITAN OG BUTANE NGA MAKAHATAG OG KAKUYAW SA SUNOG DIIN MAOY SAGAD GAMITON SA MGA BOARDING HOUSE
*MAKIGTIGI SA PINILIAY SA PAGKABISE PRESIDENTE SA PCL-VISAYAS ANG PRESIDENTE SA PCL-BOHOL NGA SI GLORIA GEMENTIZA KARONG SEMANAHA DIDTO SA KAULOHAN
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