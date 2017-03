TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MARCH 29, 2017: *PANGLAO MAYOR NILA MONTERO DISMISSES REPORT ON EXISTENCE OF ‘shabu’ lab in HER TOWN AS SHE ALLUDES TO AN APARTMENT IN BARANGAY TAWALA WHEN IN FACT, THE REPORT ON A SUSPECTED SHABU LAB ALLUDED TO A HOUSE IN A COMPOUND WITH TALL FRONT GATE IN BARANGAY DOLJO IN PANGLAO *SAN MIGUEL, SEVILLA TOWN HALLS BURGLARIZED; P420K STOLEN *2 BOHOL COPS AMONG 51 OFFICERS IN CENTRAL VISAYAS BEING INVESTIGATED FOR LUXURIOUS LIFESTYLE .......... *GISUSI SA MGA TINOGYANAN SA OFFICE OF THE PRESIDENT-SPECIAL PROJECT ANG LUNGSOD SA CARMEN UG UBAY PARA SA PLANONG TUKORONG DRUG REHABILITATION CENTER DINHI SA BOHOL *TIGDUMALA SA SOUTHERN STAR UG LTFRB GILAUMANG MOTAMBONG SA BINUWAN NGA TIGUM SA PPOC KARONG ADLAWA ARON MOHATAG OG KATIN-AWAN SA MGA DISGRASYA SA KADALANAN