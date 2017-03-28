TODAYS TOP NEWS TUESDAY MARCH 28, 2017
Mar 28th, 2017 by headlines
*DOH-7 REGIONAL DIRECTOR JAIME BERNADAS DISCUSSES WITH GOV. EDGAR CHATTO, LOCAL ISSUES TO BE ADDRESSED
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*GIREKLAMO ANG MGA NAMUNOAN SA MUNISIPYO SA ALICIA TUNGOD SA KALANGAN SA PAGTAGAD SA NANGAYO OG TABANG NGA MAGAMIT ANG SAKYANAN SA BOMBERO ARON UNTA MORESPONDE SA SUNOG, HINUNGDAN NGA NAUGDAW ANG SULOD SA PANIMAY NGA GILAMOY SA KAYO
*MGA KAWANI SA MGA TAMBALANAN SA BOHOL ALERTO PARA SA ASEAN SUMMIT
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