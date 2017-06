*SOME PLATE NUMBERS OF VEHICLES IN WATCHLIST OF MARITIME POLICE IN DAPITAN TAGGED AS CARRYING IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE MAY BE FAKE OR TAMPERED

*THE LAND TRANSPORTATION OFFICE STALLS RESTRICTION ON MOTORBIKES WITH KIDS

*CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE HEAD ANTONIO SAMANTE DESCRIBES TRAFFIC FLOW AS SMOOTH ON FIRST DAY OF SCHOOL

*SUBLING NAGPAHINUMDOM ANG DEPED NGA DILI BALIBARAN ANG MGA BATA NGA BUOT MAGPA-ENROLL

*MIPADAYAG OG SUPORTA ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA BALAODNON NGA GISANG-AT NI KONGRESISTA RELAMPAGOS NGADTO SA KONGRESO NGA MAGDEKLARA SA HULYO 4 NGA FRANCISCO DAGOHOY DAY

