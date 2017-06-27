TODAYS TOP NEWS TUESDAY JUNE 27, 2017
Jun 27th, 2017 by headlines
*PAGASA EXPECTS 10 STORMS IN 2017, DEEMS BOHOL WEATHER ‘NORMAL’
*DISMISSED SOLDIER FAILS TO GET BACK TO SERVICE BY MALIGNING GOVERNMENT OFFICIAL
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*MIPADAYAG ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN OG PAHASUBO UG PASIDUNGOG KANG ANHING BISHOP LEOPOLDO TUMULAK
*MOKABAT SA P690 MILYONES ANG IHATAG SA DILG SA 45 KA MGA LUNGSOD SA CENTRAL VISAYAS ALANG SA PROGRAMANG ASSISTANCE TO DISADVANTAGED MUNICIPALITIES
*GIPASALIG SA MGA GOBERNADOR SA PILIPINAS NGA MOHATAG OG TABANG ANG LIGA SA MGA GOBERNADOR NGADTO SA SIYUDAD SA MARAWI
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