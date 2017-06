TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JUNE 14, 2017: *BM NINO BONIEL CHARGED YESTERDAY WITH PARRICIDE AT THE LAPULAPU PROSECUTORS OFFICE; DIVERS CAN'T FIND MAYOR GISELA'S BODY *LOCAL GOVERNMENT OF ANDA RISKS IN COLLECTING ENVIRONMENTAL FEE, SINCE IT WILL BE BOUND TO REFUND IF THE SANGGUNIANG PANLALAWIGAN FINDS INVALID, THE MUNICIPAL ORDINANCE WHICH IS ITS BASIS FOR IMPLEMENTATION, ACCORDING TO SP SECRETARY BONI QUIROG ............... *PIPILA KA MGA KAWANI SA RESORT NGA GIPUY-AN SA GIPATAY NGA MAYOR SA BIEN UNIDO “PERSONS OF INTEREST”- PNP-7 *MIPASALIG ANG MGA MAYOR SA BOHOL NGA MOTABANG SA PANGINAHANGLAN SA SEARCH AND RETRIEVAL TEAM NGA MANGITA SA PATAYNG LAWAS NI MAYOR GISELA BONIEL *GIPANGANDAMAN SA LUNGSOD SA CORTES ANG PAGSULBONG SA MGA PROYEKTONG PANG-INPRASTRAKTURA GUMIKAN SA PAGLAMBO SA SYUDAD SA TAGBILARAN NGA KASIKBIT SA LUNGSOD