TODAYS TOP NEWS TUESDAY JULY 4, 2017
Jul 4th, 2017 by headlines
*LLOYD LANCER GONZAGA, THE SUSPECTED MASTERMIND IN THE KILLING OF LAWYER MIA MASCARIÑAS-GREEN ARRIVES BOHOL AND PRESENTED TO RTC BRANCH 3
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*NAGPASALAMAT ANG MGA OPISYAL SA ANTEQUERA NGADTO SA ANG PNP CHIEF SA PAGKASIKOP SA GIDUDAHANG MASTERMIND SA PAGPATAY KANG ATTY. MIA MASCARIÑAS-GREEN
*NAGPLANO ANG KAPOLISAN NGA MAGMUGNA OG SEA MARSHAL SA MGA KOMERSYAL NGA MGA BARKO
*GITAKDANG MAKADAWAT ANG 22 KA MGA LUNGSOD SA BOHOL OG PONDO GIKAN SA ADM PROGRAM SA NASUDNONG KAGAMHANAN
*GIPAHIGAYON KAGAHAPON ANG MINI-HEAT CARAVAN DIDTO SA INABANGA DIIN NAHITABO ANG BINAKBAKAY SA MGA SAKOP SA ABU SAYYAF UG ANG MGA TROPA SA GOBYERNO
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