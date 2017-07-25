TODAY’S TOP NEWS TUESDAY, JULY 25, 2017
Jul 25th, 2017 by headlines
*INVESTIGATORS CHECKING ON LINK BETWEEN FORMER JAIL GUARD NABBED IN BUY-BUST YESTERDAY AND THE JAIL GUARD CAUGHT SNEAKING SHABU TO INMATES AT BOHOL DISTRICT JAIL LAST THURSDAY
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*MIAWHAG SI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGADTO SA KATAWHAN NGA MAGMABINANTAYON BATOK SA 20 KA ARMADONG TAWO NGA NATIKTIKANG MIGIKAN SA GUIHULNGAN CITY UG GIDUDAHANG MITABOK SA SILINGANG MGA LALAWIGAN
*GIHANGOP SA MGA BOL-ANON ANG PAMAHAYAG NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE NGA PADAYON ANG GUBAT BATOK SA ILLEGAL NGA DROGAS BISAN PA SA MGA PAGSAWAY
*UNANG ADLAW SA PAGPATUMAN SA SMOKING BAN TIBOOK NASUD, WA PA’Y NADAKPAN DINHI SA BOHOL
*GILUSAD KAGAHAPON ANG LAING HUGNA SA KAPATID MENTOR ME PROGRAM SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE DINHI SA BOHOL
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